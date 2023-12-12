В Армении в драке между гражданскими жителями и военными погиб офицер

В Армении в результате ножевого ранения, полученного в драке между офицерами министерства обороны и гражданскими лицами возле Военного университета имени Вазгена Саргсяна, погиб офицер.

В Армении в результате ножевого ранения, полученного в драке между офицерами министерства обороны и гражданскими лицами возле Военного университета имени Вазгена Саргсяна, погиб офицер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянское издание ”Грапарак“.

Было отмечено, что между сторонами возник спор в связи с требованием возврата долга. В конфликте участвовали 8 человек, 5 из которых были военнослужащими. В ходе выяснения отношений, гражданин, являющийся должником, оскорбил военных. После этого он нанес тяжелые телесные повреждения офицерам министерства обороны - старшим лейтенантам Геворгу Маргаряну и Давиду Саядяну. Скорая помощь доставила их в медицинский центр. Жизнь последнего спасти не удалось.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Армении, проводится расследование.