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В Армении в автомобиле взорвалась граната, есть пострадавший

В Армении в автомобиле взорвалась граната, есть пострадавший Один человек получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты в автомобиле Lada Priora в городе Севан Гегаркуникской области Армении.
В регионе
10 февраля 2025 г. 11:57
В Армении в автомобиле взорвалась граната, есть пострадавший

Один человек получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты в автомобиле Lada Priora в городе Севан Гегаркуникской области Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. 28-летний житель области Юрий К. получил многочисленные осколочные ранения и был доставлен в больницу. Издание отмечает, что он был не в состоянии давать показания, из Севанской больницы его транспортировали в Ереван.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи узнали подробности инцидента. По их данным, вечером того дня пострадавший находился в своей машине (за рулем) вместе со знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой Юрий К. достал гранату и пригрозил, что взорвет ее.

Пассажир попытался покинуть машину, а Юрий К. хотел его удержать. В этот момент граната выпала из руки. Его знакомый успел выпрыгнуть из машины, после чего произошел взрыв.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda avtomobildə qumbara partlayıb, xəsarət alan var

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