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В Армении в 2023 году зарегистрировано 53 случая гибели военных в небоевых условиях

В Армении в 2023 году зарегистрировано 53 случая гибели военных в небоевых условиях С начала января 2024 года в Армении зафиксированы случаи гибели троих военнослужащих в небоевых условиях - самоубийство, убийство и несчастный случай.
В регионе
20 января 2024 г. 12:50
В Армении в 2023 году зарегистрировано 53 случая гибели военных в небоевых условиях

С начала января 2024 года в Армении зафиксированы случаи гибели троих военнослужащих в небоевых условиях - самоубийство, убийство и несчастный случай.

Как передает Report, об этом сообщает News.am со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Сообщается, что в 2023 году зарегистрировано 53 случая гибели военнослужащих в результате нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, военной техникой или другим военным имуществом, материалами, устройствами или предметами, представляющими наибольшую опасность для окружающей среды. Из них 15 военной умерли в связи с пожаром в расположенной в селе Азат казарме.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunda ötən il qeyri-döyüş şəraitində 53 hərbçi ölüb

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