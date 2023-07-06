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В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки

В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки В 12 школах Армении в 2022-2023 учебном году преподавали турецкий язык, а в 4 - азербайджанский.
В регионе
6 июля 2023 г. 09:54
В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки

В 12 школах Армении в 2022-2023 учебном году преподавали турецкий язык, а в 4 - азербайджанский.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Министерстве образования страны.

Азербайджанский и турецкий языки изучают исключительно ученики 10-12 классов. Также сообщается, что в 2022-2023 учебном году обучение региональным языкам было организовано в 33 общеобразовательных учебных заведениях, из которых 13 начали изучать персидский, 3 - грузинский, 12 - турецкий и 4 - азербайджанский. А в образовательном комплексе "Мхитар Гераци" в средней и старшей школах изучали все четыре языка.

Еще 400 армянских школ изъявили желание изучать региональные языки (турецкий, азербайджанский, грузинский и иранский) в ближайшей перспективе. Сейчас во всех школах Армении со 2 класса проходят русский, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий). Теперь школы могут выбирать и третий (если такую возможность обеспечит государство). В частности, внимание будет уделено языкам стран региона.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 16 məktəbdə Azərbaycan və türk dilləri tədris olunur

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