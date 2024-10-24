В Армении ужесточат правила въезда для граждан Индии, Ирака и Египта

Армения ужесточит въезд в страну для граждан Индии, Ирака и Египта.

Армения ужесточит въезд в страну для граждан Индии, Ирака и Египта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Армении.

Новые правила вступят в силу через месяц.

Отмечается, что с 1 января по 28 августа текущего года в Армению прибыли и нелегально проживают почти 12 тыс. граждан Индии, 658 граждан Египта и 255 граждан Ирака.

Согласно новым правилам, гражданам этих стран электронные визы будут выдаваться только при наличии временного или постоянного вида на жительство (или действующей въездной визы) США, Австралии, Новой Зеландии, Кореи, Великобритании и Северной Ирландии, Канады, России, Японии, стран ЕС, Шенгенского соглашения и стран Совета сотрудничества Персидского залива. Визы также будут выдаваться при наличии обратного авиабилета.