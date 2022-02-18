В Армении уволен начальник разведки Генштаба

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подписал указ об увольнении начальника главного управления разведки Генштаба Араика Арутюняна.
"Принимая во внимание предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" освободить Араика Арутюняна от должности начальника главного управления разведки Генштаба Армении и должности заместителя начальника Генштаба", - говорится в сообщении.
Отметим, что генерал-майор А.Арутюнян был назначен на должность главы разведки в августе 2021 года.