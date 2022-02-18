В Армении уволен начальник разведки Генштаба

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подписал указ об увольнении начальника главного управления разведки Генштаба Араика Арутюняна.

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подписал указ об увольнении начальника главного управления разведки Генштаба Араика Арутюняна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Принимая во внимание предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" освободить Араика Арутюняна от должности начальника главного управления разведки Генштаба Армении и должности заместителя начальника Генштаба", - говорится в сообщении.

Отметим, что генерал-майор А.Арутюнян был назначен на должность главы разведки в августе 2021 года.