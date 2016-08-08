​В Армении уволен начальник городского управления полиции Еревана

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Начальник Ереванского городского управления полиции Армении, генерал-лейтенант Ашот Карапетян 8 августа освобожден от занимаемой должности, передает Report со ссылкой на NEWS.am.
А.Карапетяна уволили приказом начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна.
Напомним, что в результате служебного расследования в полиции Армении ряд ее служащих, в том числе Ашот Карапетян, подверглись дисциплинарному взысканию. А.Карапетяну был вынесен строгий выговор.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости