В Армении уволен еще один чиновник

К.Мирзоян был назначен на эту должность в июне 2019 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от занимаемой должности посла по особым поручениям Карена Мирзояна.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, cоответствующую информацию обнародовала пресс-служба правительства Армении.

Отметим, что К.Мирзоян был назначен на эту должность в июне 2019 года. Ранее он был одним из “должностных лиц” сепаратистского режима в Карабахе.

Напомним, что премьер-министр Армении в своем выступлении в парламенте заявил о грядущих кадровых реформах в правительстве. Уже подали в отставку министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных дел Заруи Батоян, министр обороны Давид Тоноян, а также министр науки, образования и культуры Араик Арутюнян.