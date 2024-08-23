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В Армении увеличилось количество зараженных лихорадкой Западного Нила

В Армении увеличилось количество зараженных лихорадкой Западного Нила В Армении, по последним данным, зарегистрировано 75 случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).
В регионе
23 августа 2024 г. 18:26
В Армении увеличилось количество зараженных лихорадкой Западного Нила

В Армении, по последним данным, зарегистрировано 75 случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее сообщалось о 58 случаях заражения. Ранее стало известно, что один человек, заразившийся лихорадкой, скончался.

Специальной вакцины или лекарства против этой болезни нет, в 80% случаев она протекает бессимптомно.

В тяжелых случаях ЛЗН поражает нервную систему. У госпитализированных наблюдаются симптомы, характерные при интоксикации.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Qərbi Nil qızdırmasına yoluxanların sayı artıb

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