В Армении увеличилось количество зараженных лихорадкой Западного Нила

В Армении, по последним данным, зарегистрировано 75 случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Ранее сообщалось о 58 случаях заражения. Ранее стало известно, что один человек, заразившийся лихорадкой, скончался.
Специальной вакцины или лекарства против этой болезни нет, в 80% случаев она протекает бессимптомно.
В тяжелых случаях ЛЗН поражает нервную систему. У госпитализированных наблюдаются симптомы, характерные при интоксикации.