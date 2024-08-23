В Армении увеличилось количество зараженных лихорадкой Западного Нила

В Армении, по последним данным, зарегистрировано 75 случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).

В Армении, по последним данным, зарегистрировано 75 случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее сообщалось о 58 случаях заражения. Ранее стало известно, что один человек, заразившийся лихорадкой, скончался.

Специальной вакцины или лекарства против этой болезни нет, в 80% случаев она протекает бессимптомно.

В тяжелых случаях ЛЗН поражает нервную систему. У госпитализированных наблюдаются симптомы, характерные при интоксикации.