В Армении увеличилось количество наркоманов

В Армении увеличилось количество случаев незаконного оборота и употребления наркотиков.

В Армении увеличилось количество случаев незаконного оборота и употребления наркотиков.

Как передает Report , об этом сообщил директор Национального центра лечения зависимостей Армении Сурен Назинян.

По данным на 1 января 2022 года в Национальном центре лечения зависимостей и наркологических службах было зарегистрировано 7570 человек, употреблявших наркотики. Из них 149 – женщины. В Ереване зарегистрировано 4007 наркоманов, 114 из которых – представительницы женского пола. В начале 2021 года показатели были немного ниже – 7100 человек, а в 2020 году – 7209. В целом по Армении зарегистрированы также страдающие наркозависимостью несовершеннолетние - их 6, одна из них девочка 14 лет.

Отметим, что в последнее время в Армении участились случаи незаконного оборота и употребления наркотиков. 70% людей, употребляющих наркотики - это лица в возрасте от 30 до 50 лет. Рост числа наркоманов наблюдается и среди молодежи, в основном в возрасте 18-25 лет.