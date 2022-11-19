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В Армении увеличилось количество наркоманов

В Армении увеличилось количество наркоманов В Армении увеличилось количество случаев незаконного оборота и употребления наркотиков.
В регионе
19 ноября 2022 г. 20:42
В Армении увеличилось количество наркоманов

В Армении увеличилось количество случаев незаконного оборота и употребления наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщил директор Национального центра лечения зависимостей Армении Сурен Назинян.

По данным на 1 января 2022 года в Национальном центре лечения зависимостей и наркологических службах было зарегистрировано 7570 человек, употреблявших наркотики. Из них 149 – женщины. В Ереване зарегистрировано 4007 наркоманов, 114 из которых – представительницы женского пола. В начале 2021 года показатели были немного ниже – 7100 человек, а в 2020 году – 7209. В целом по Армении зарегистрированы также страдающие наркозависимостью несовершеннолетние - их 6, одна из них девочка 14 лет.

Отметим, что в последнее время в Армении участились случаи незаконного оборота и употребления наркотиков. 70% людей, употребляющих наркотики - это лица в возрасте от 30 до 50 лет. Рост числа наркоманов наблюдается и среди молодежи, в основном в возрасте 18-25 лет.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda narkomanların sayı artıb

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