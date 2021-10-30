В Армении увеличилось количество детей, инфицированных штаммом "дельта"

Рост в Армении числа госпитализаций детей с COVID-19 обусловлен штаммом "дельта" коронавируса.

Рост в Армении числа госпитализаций детей с COVID-19 обусловлен штаммом "дельта" коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила в Facebook глава Минздрава Армении Анаит Аванесян.

"Сегодня в ходе посещения ковид-отделений медицинских комплексов "Мурацан" и "Арабкир" констатировали, что из-за штамма "дельта" выросло число госпитализаций детей", - написала министр.

Ранее ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян отметил, что в университетской больнице "Мурацан" на данный момент госпитализированы 17 детей с коронавирусом.