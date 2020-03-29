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В Армении увеличилось число жертв коронавируса

В Армении увеличилось число жертв коронавируса

Два человека скончались в Армении от коронавируса, общее количество погибших достигло трех.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил армянский единый информационный центр, действующий в условиях объявленного в стране из-за коронавируса чрезвычайного положения.

"В ереванской инфекционной больнице "Норк" зафиксирована смерть двух человек - 55-летней женщины и 73-летнего мужчины, у которых была коронавирусная болезнь и сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.

По последним данным властей, в стране выявлены 407 случаев заражения COVID-19.

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