В Армении увеличилось число жертв коронавируса - ОБНОВЛЕНО

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 424.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

В субботу утром власти республики сообщали о 372 подтвержденных случаях, а к вечеру их количество достигло 407. От COVID-19 в Армении скончались три человека. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

"В Армении подтверждены 424 случая коронавируса. Излечились 30 пациентов. Три человека скончались", - уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, на лечении находится 391 человек, в 2024 случаях результаты теста на коронавирус были отрицательными.





*** 09.28

Два человека скончались в Армении от коронавируса, общее количество погибших достигло трех.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил армянский единый информационный центр, действующий в условиях объявленного в стране из-за коронавируса чрезвычайного положения.

"В ереванской инфекционной больнице "Норк" зафиксирована смерть двух человек - 55-летней женщины и 73-летнего мужчины, у которых была коронавирусная болезнь и сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.

По последним данным властей, в стране выявлены 407 случаев заражения COVID-19.