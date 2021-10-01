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В Армении установлена личность преступника, расстрелявшего сына экс-депутата

В Армении установлена личность преступника, расстрелявшего сына экс-депутата Правоохранительные органы установили личность предполагаемого преступника, расстрелявшего двоих молодых мужчин на ереванской улице Абовяна.
В регионе
1 октября 2021 г. 08:10
В Армении установлена личность преступника, расстрелявшего сына экс-депутата

Правоохранительные органы установили личность предполагаемого преступника, расстрелявшего двоих молодых мужчин на ереванской улице Абовяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного Комитета.

Так, это житель Еревана, 1997 года рождения. Согласно материалам дела, около 00:23 часов в ночь на 24 сентября 24-летний житель столицы с другом пришел в одно из кафе. В районе двух часов ночи между ним и двумя другими посетителями заведения завязался спор, продолжившийся на улице.

Отмечается, что молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета. Оба оппонента получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.

В инциденте пострадали 23-летний Арман Хачатрян и 24-летний Сергей Меликян. Последний - сын бывшего депутата от Республиканской партии Армении Гагика Меликяна.

Предполагаемый преступник привлечен в качестве обвиняемого по статьям "убийство" и "незаконное ношение оружия". Исполнение поручено следственному органу.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda sabiq deputatın oğlunu və digər şəxsi güllələyən cinayətkar saxlanılıb

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