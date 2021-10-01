В Армении установлена личность преступника, расстрелявшего сына экс-депутата

Правоохранительные органы установили личность предполагаемого преступника, расстрелявшего двоих молодых мужчин на ереванской улице Абовяна.

Правоохранительные органы установили личность предполагаемого преступника, расстрелявшего двоих молодых мужчин на ереванской улице Абовяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного Комитета.

Так, это житель Еревана, 1997 года рождения. Согласно материалам дела, около 00:23 часов в ночь на 24 сентября 24-летний житель столицы с другом пришел в одно из кафе. В районе двух часов ночи между ним и двумя другими посетителями заведения завязался спор, продолжившийся на улице.

Отмечается, что молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета. Оба оппонента получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.

В инциденте пострадали 23-летний Арман Хачатрян и 24-летний Сергей Меликян. Последний - сын бывшего депутата от Республиканской партии Армении Гагика Меликяна.

Предполагаемый преступник привлечен в качестве обвиняемого по статьям "убийство" и "незаконное ношение оружия". Исполнение поручено следственному органу.