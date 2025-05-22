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В Армении установили размер откупа от службы в ВС за месяц в размере $62 тыс.

В Армении установили размер откупа от службы в ВС за месяц в размере $62 тыс. Правительство Армении одобрило законопроект, дающий возможность людям призывного возраста откупиться от службы в армии.
В регионе
22 мая 2025 г. 12:24
В Армении установили размер откупа от службы в ВС за месяц в размере $62 тыс.

Правительство Армении одобрило законопроект, дающий возможность людям призывного возраста откупиться от службы в армии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ,

Так, за отказ от службы сроком в месяц (минимальный курс) нужно будет заплатить 24 млн драмов (около $62 тыс.), за службу в четыре месяца (только в учебной части) - 18 млн (около $46 тыс.).

Министр обороны Сурен Папикян отметил, что и после сокращенной службы эти граждане будут зачислены как резервисты. Правительство сможет ограничивать число граждан, поступающих на службу по таким выплатам, исходя из потребностей Минобороны.

Кроме того, за выход из гражданства Армении до 16 лет будет установлена пошлина в 15 млн драмов ($39 тыс.), а для иностранных граждан, получивших гражданство в допризывном или призывном возрасте, установить срок службы в 12 месяцев либо выплату пошлины в 2,5 млн драмов (более $6 тыс.).

Папикян отметил, что эти средства будут использованы, в частности, для выплат солдатам-сверхсрочникам, которые по программе "Защитник Отечества" проходят 5-летнюю службу. Каждая выплата в 24 млн драмов (более $61 тыс.) позволит оплатить службу двух таких военнослужащи.

Вдобавок, максимальный возраст призывной службы предлагается повысить с 27 до 32 лет, чтобы освобождением от службы могли пользовались не фиктивные, а только реальные научные сотрудники (которые, окончив аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, после этого занимаются научной деятельностью).

В свою очередь министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян отметила, что к 32 годам будет привязано и обязательство отработать определенный срок в госсекторе Армении для граждан, получивших отсрочку для учебы в зарубежных вузах.

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