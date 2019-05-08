Пашинян: Предыдущие власти уничтожили часть архива Службы национальной безопасности Армении

Представители прежних властей перед "бархатной революцией" уничтожили ряд документов, принадлежащих Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции.

"По этому делу уже несколько месяцев в структуре ведется служебное следствие", - сказал Н.Пашинян.

Он подчеркнул, что это "мутное дело", так как непонятно, о каких документах идет речь и что в них было такого, от чего пытались избавиться представители прежних властей.

Глава правительства Армении добавил, что хоть он и не юрист, однако, по его мнению, это преступление.

Он подчеркнул, что СНБ должна работать по системе прозрачности.