В Армении в прошлом году умерли 63 военнослужащих, 11 из них совершили суицид

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Баку. 15 января REPORT.AZ/ В прошлом году в Армении 11 военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
По официальным данным, в 2018 году при различных обстоятельствах погибли 63 военнослужащих армянской армии. Из них 27 солдат, 23 военнослужащих-контрактника, 2 прапорщика и 11 офицеров.
38 случаев смерти произошли в ходе несения службы и 25 - в неслужебное время.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости