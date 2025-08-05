В Армении украли терминал с деньгами прямо из медцентра

Двое мужчин похитили платежный терминал из здания медцентра Спитака (Лорийская область).

Двое мужчин похитили платежный терминал из здания медцентра Спитака (Лорийская область).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Инцидент произошел 21 июня. Двое неизвестных вошли в медучреждение, забрали терминал, в котором находилось 447 700 драмов (около $1,1 тыс.), и спокойно покинули здание. Дежурная медсестра пыталась их остановить и кричала, но тщетно.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых, А.Н., арестован. Второй, Г.М., объявлен в розыск.

Материалы дела в отношении А.Н. переданы в прокуратуру для последующей передачи в суд.