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В Армении учителю предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении Пашиняна

В Армении учителю предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении Пашиняна В Армении школьному учителю предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи.
В регионе
22 ноября 2021 г. 07:29
В Армении учителю предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении Пашиняна
Никол Пашинян

В Армении школьному учителю предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, информация об этом опубликована в системе судебной информации datalex.am.

Согласно материалам дела, обвиняемый - учитель истории ереванской школы №129 им. Гая Акоп Григорян. Отмечается, что он был не согласен с политикой премьера и имел другие политические взгляды.

"21 мая 2021 года в ходе урока истории для учеников 7-го класса, используя свое должностное положение, в присутствии учеников он озвучил публичные призывы к насилию в отношении премьер-министра и членов его семьи, заявив, что Никола Пашиняна вместе с семьей нужно убить и сжечь на площади", - говорится в деле.

Учителю предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 226.2 (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия) УК Армении, в его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Судебное заседание по делу назначено на 24 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müəllim Paşinyanın qətlinə, ailəsinin yandırılmasına çağırış edib  

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