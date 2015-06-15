​В Армении убит российский военнослужащий

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром в армянском городе Гюмри обнаружен труп российского военнослужащего-срочника 102-ой российской базы Ивана Новикова.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по предварительным данным, на трупе наличествуют следы насилия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На данный момент представители следственной группы производят осмотр местности.

Согласно предварительной информации, между российскими военнослужащими произошла драка, в результате которой погиб солдат.