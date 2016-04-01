​В Армении убит эксперт и гражданский активист

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Эксперт армянской общественной организации "Объединение осведомленных граждан", юрист Карен Варданян найден мертвым, его тело было спрятано в гараже. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Еревана.

Полиция Армении несколько дней разыскивала без вести пропавшего Карена Варданяна.

В результате предпринятых сотрудниками уголовного розыска, главного управления по борьбе с организованной преступностью и других подразделений полиции Еревана 31 марта были задержаны Артур Мигранян и Геворк Зограбян

"Выяснилось, что Артур Мигранян и Геворк Зограбян 17-го марта нанесли Карену Варданяну множественные удары тупым предметом и убили его, после чего тело Карена Варданяна спрятали в гараже, принадлежащем Геворку Зограбяну", — говорится в сообщении полиции.

По факту ведется следствие.