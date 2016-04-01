 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Армении убит эксперт и гражданский активист

    Полиция Армении несколько дней разыскивала без вести пропавшего Карена Варданяна

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/  Эксперт армянской общественной организации "Объединение осведомленных граждан", юрист Карен Варданян найден мертвым, его тело было спрятано в гараже. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в  пресс-службе полиции Еревана.

    Полиция Армении несколько дней разыскивала без вести пропавшего Карена Варданяна.

    В результате предпринятых сотрудниками уголовного розыска, главного управления по борьбе с организованной преступностью и других подразделений полиции Еревана 31 марта были задержаны  Артур Мигранян и Геворк Зограбян

    "Выяснилось, что Артур Мигранян и Геворк Зограбян 17-го марта нанесли Карену Варданяну множественные удары тупым предметом и убили его, после чего тело Карена Варданяна спрятали в гараже, принадлежащем Геворку Зограбяну", — говорится в сообщении полиции.

    По факту ведется следствие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi