В Армении убит 52-летний мужчина - ФОТО

В армянском городе Аштарак был убит 52-летний мужчина.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com в отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории городского кладбища Аштарака на автодороге Ереван-Гюмри слышны выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 52-летнего жителя Аштарака Самвела Папяна.

Рядом с трупом находился и 34-летний житель Аштарака Акоп Паяамджян с огнестрельным ранением. Со слов очевидцев, убитый и раненый – родственники. Самвел Папян в Аштараке известен как "плотник Акоп", а раненый является сотрудником аштаракской компании. Согласно предварительной версии, мужчины поссорились из-за денег.

"В ходе ссоры Папян два раза выстрелил в Паяамджяна, после чего выстрелил из того же оружия в себя", - заявили они.