В Армении у здания суда прошла акция протеста

Баку. 6 марта REPORT.AZ/ Акция протеста прошла во дворе здания суда в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе акции судья Месроп Макян допросил потерпевших по делу группировки "Сасна Црер".

Сторонники «Сасны црер» держали плакаты с лозунгами «Свободу мятежникам!» И «Нет саботажа!» Полицейский контроль над зданием был усилен.

Согласно сообщению, слушания проходили за закрытыми дверями. Поводом послужил инцидент между присутствовавшими в зале.

Напомним, что летом 2016 года эта группировка напала на отделение полиции.