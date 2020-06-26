​В Армении у судебных приставов выявили коронавирус

COVID-19 выявлен у 23 судебных приставов в Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в республиканской службе принудительного исполнения судебных актов (СПИСА).

"На данный момент у 23 сотрудников подтвержден коронавирус. Они находятся на лечении, а контактировавшие с ними работники самоизолировались", - говорится в сообщении, размещенном на странице службы в Facebook. Отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов ограничены.

Напомним, что в стране выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 12,4 тыс. пациентов вылечились, 410 скончались.