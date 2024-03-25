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В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны

В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасн
В регионе
25 марта 2024 г. 13:20
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны

Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, глава комиссии Андраник Кочарян предложил участникам заседания положить телефоны в сейф.

В заседании, посвященном исполнении программы правительства на 2021-2026 годы, принимают участие все заместители министра обороны, главы управлений по юридическим и по финансовым вопросам министерства.

Перед началом закрытого заседания Папикян выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ Минобороны из госбюджета было выделено 526,47 млрд драмов (1,3 млрд долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.

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