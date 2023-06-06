В Армении три прокурора по делам экс-президентов подали в отставку

Прокуроры, участвовавшие в следствии по делам второго и третьего президентов Армении, написали заявления об уходе с занимаемых должностей.

Прокуроры, участвовавшие в следствии по делам второго и третьего президентов Армении, написали заявления об уходе с занимаемых должностей.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили источники.

Сообщается, что в отставку подали заместитель генпрокурора Геворк Багдасарян и прокурор Петрос Петросян, которые занимались делом Роберта Кочаряна, а также прокурор Арсен Мартиросян, осуществлявший надзор в рамках дела Сержа Саргсяна.

О причинах не сообщается, также нет официального подтверждения. В Генпрокуратуре информацию пока не прокомментировали.