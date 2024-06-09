В Армении три человека, включая ребенка, погибли в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Ереван-Иджеван Гегаркуникской области в Армении погибли водитель грузовика, его супруга и их восьмилетняя внучка.

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Ереван-Иджеван Гегаркуникской области в Армении погибли водитель грузовика, его супруга и их восьмилетняя внучка.

Как передает Report , об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении.

В СК сообщили, что грузовик Mitsubishi Canter, за рулем которого находился 69-летний мужчина, выехал на встречную полосу, протаранил железную решетку моста и упал в реку Раздан.

Автомобиль принадлежал компании, в которой работал погибший водитель, уточнили в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза, предварительное расследование продолжается.