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В Армении три человека, включая ребенка, погибли в ДТП

В Армении три человека, включая ребенка, погибли в ДТП В дорожно-транспортном происшествии на трассе Ереван-Иджеван Гегаркуникской области в Армении погибли водитель грузовика, его супруга и их восьмилетняя внучка.
В регионе
9 июня 2024 г. 15:40
В Армении три человека, включая ребенка, погибли в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Ереван-Иджеван Гегаркуникской области в Армении погибли водитель грузовика, его супруга и их восьмилетняя внучка.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении.

В СК сообщили, что грузовик Mitsubishi Canter, за рулем которого находился 69-летний мужчина, выехал на встречную полосу, протаранил железную решетку моста и упал в реку Раздан.

Автомобиль принадлежал компании, в которой работал погибший водитель, уточнили в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза, предварительное расследование продолжается.

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