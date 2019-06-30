В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП

Три человека погибли, еще пятеро, в том числе дети, пострадали в ДТП на автодороге Ереван - Севан в Армении. Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в ночь на 30 июня, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Столкнулись автомашины BMW X5 и Volkswagen Gol G5. "Спасатели госпитализировали водителей двух машин и трех пассажиров BMW X5, среди которых – дети 2008 и 2010 года рождения. Трое пассажиров Volkswagen Gol G5 скончались на месте", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным медиков, состояние одного из пострадавших тяжелое, остальных четырех – средней тяжести. Обстоятельства ДТП уточняются, заявили в пресс-службе.

По информации сайта криминальной хроники Shamshyan.com, за рулем BMW находился 54-летний Г. Айрапетян, в машине на момент ДТП находились 64-летняя Анюта Мовсисян, 9-летний Нарек Сафарян и 9-летняя Алиса Сафарян.

За рулем Volkswagen сидел 26-летний житель Еревана Давид Манукян. По некоторым сведениям, виновником ДТП является он, так как попытался развернуться в неположенном месте и создал аварийную ситуацию.