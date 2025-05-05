В Армении требуют импичмента Пашиняна

В Армении требуют импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении требуют импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Report" со ссылкой на "Айсор", инициатор гражданского движения "Мы не спим" Эдгар Казарян выразил уверенность в успехе процесса импичмента в связи с недоверием премьеру Пашиняну.

"У меня складывается впечатление, что те, кто против импичмента, обеспокоены не его провалом, а его успехом. Этот процесс обязательно завершится успешно - победой над всеми противниками. Никто не может сопротивляться воле и желанию народа, руководствуясь своими мелкими амбициями и интересами. А народ хочет отставки Никола Пашиняна", - написал Эдгар Казарян на своей странице в соцсети.

Ранее инициаторы гражданского движения "Мы не спим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента.