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В Армении трактор подорвался на мине, есть пострадавший

В Армении трактор подорвался на мине, есть пострадавший В селе Киранц (Гюней) Тавушской области Армении трактор подорвался на мине, водитель получил ранения.
В регионе
24 июля 2024 г. 21:02
В Армении трактор подорвался на мине, есть пострадавший

В селе Киранц (Гюней) Тавушской области Армении трактор подорвался на мине, водитель получил ранения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что трактор подорвался во время инженерных работ.

"Я не знаю, какую работу он выполнял, вероятно, он ходил туда в сопровождении пограничников. Его перевели в Иджеванский медицинский центр, но о состоянии его здоровья нам ничего не известно", - рассказал житель села.

Депутат от парламентской фракции "Армения" Гарник Даниелян подтвердил данную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda traktor minaya düşüb, sürücü yaralanıb

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