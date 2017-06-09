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    В Армении сын мэра города сбил пешехода и скрылся с места происшествия

    Пострадавший был доставлен в разданский медцентр, где скончался, не приходя в сознание

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Несовершеннолетний сын мэра города Раздан Арама Даниеляна совершил наезд на 58-летнего пешехода и, сняв автомобильный номер, скрылся с места происшествия, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Пострадавший был доставлен в разданский медцентр, где скончался, не приходя в сознание.

    По информации очевидцев, автомобиль числится на балансе мэрии Раздана и обслуживает мэра Арама Даниеляна, а за рулем находился 17-летний Размик Даниелян.

    По информации армянских СМИ, автомобильный госномер обнаружен, в настоящее время ведутся поиски сына мэра и автомобиля.

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