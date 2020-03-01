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В Армении свыше 30 человек поместили на карантин из-за коронавируса

​В Армении свыше 30 человек поместили на карантин из-за коронавируса

Свыше 30 человек изолированы в Армении из-за зафиксированного случая коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

COVID-19 был обнаружен в воскресенье у прибывшего из Ирана 29-летнего гражданина Армении, результаты анализа его супруги оказались отрицательными.

"Изолированы 32 человека. Они помещены в цахкадзорскую гостиницу "Голден Пэлес". До сегодняшнего дня в Армении проведены 117 тестов, лишь в одном случае был положительный результат", - сказал Торосян.

По его словам, несмотря на обнаруженный случай COVID-19, армянские граждане продолжают въезжать в страну из Ирана через сухопутную границу.

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