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В Армении суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 4388 человек

В Армении суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 4388 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 379 266.
В регионе
3 февраля 2022 г. 11:24
В Армении суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 4388 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 379 266.

Об этом передает Report со ссылкой на Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составил 4 388.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 065 (5 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 537 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 343 714. На лечении находятся 25 944 человека.

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Версия на английском языке Armenia's COVID tally nears 380,000
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 380 minə yaxınlaşır

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