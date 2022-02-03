В Армении суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 4388 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 379 266.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 379 266.

Об этом передает Report со ссылкой на Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составил 4 388.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 065 (5 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 537 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 343 714. На лечении находятся 25 944 человека.