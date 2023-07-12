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В Армении суды остались без адвокатов

В Армении суды остались без адвокатов Адвокаты, отказавшиеся от защиты или представительства в государственных органах Армении (в том числе в судах, органах предварительного следствия), продолжат 12 и 13 июля акцию протеста.
В регионе
12 июля 2023 г. 07:27
В Армении суды остались без адвокатов

Адвокаты, отказавшиеся от защиты или представительства в государственных органах Армении (в том числе в судах, органах предварительного следствия), продолжат 12 и 13 июля акцию протеста.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Палаты адвокатов республики.

Ранее армянские адвокаты объявили трехдневную забастовку. Они протестуют против случаев применения насилия в полицейских участках за последние месяцы.

Соответствующее решение было принято на заседании Клуба адвокатов, на котором обсуждались последние события.

Защитники потребовали от генерального прокурора Армении привлечь к дисциплинарной ответственности старшего прокурора административных районов Кентрон и Норк-Мараш Гагика Айрапетяна. Он, будучи ответственным за правомерность уголовных процессов, что установленно частью 2 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РА, возбудил необоснованное уголовное преследование в отношении адвоката и не зафиксировал инцидент побоев.

Кроме того, адвокаты потребуют от председателя Следственного комитета Армении привлечь к дисциплинарной ответственности следователя по особо важным делам административных районов Кентрон и Норк-Мараш Алика Матевосяна за то, что он проигнорировал очевидные факты избиения гражданина полицейскими, обыска, ареста адвоката и провел необъективное и однобокое расследование.

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