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В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте сына экс-губернатора

В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте сына экс-губернатора В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте сына экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна - Тиграна Хачатряна - по признакам нанесения легкого вреда здоровью, хулиганства и незаконного оборота оружия.
В регионе
23 июня 2023 г. 11:37
В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте сына экс-губернатора

В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте сына экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна - Тиграна Хачатряна - по признакам нанесения легкого вреда здоровью, хулиганства и незаконного оборота оружия.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь Следственного комистета Гор Абрамян.

Инцидент произошел вечером 19 июня в городе Горисе. Как выяснило следствие, Тигран Хачатрян договорился о покупке шин для автомобиля с 46-летним мужчиной. Племянник последнего, который должен был доставить их, позвонил Хачатряну. Однако разговор вылился в словесную перепалку. Вечером того же дня Хачатрян с двумя друзьями отправился на точку техобслуживания за получением разъяснений. Там он грубо выругался в адрес сотрудников станции техобслуживания, а после выстрелил в руку 46-летнему владельцу. После инцидента он спрятал машину, на которой приехал на место происшествия, и на другом автомобиле уехал из Гориса.

Отметим, что Хачатрян-младший не впервые становится фигурантом уголовного дела. В марте 2021 года он был задержан в аэропорту "Звартноц" по прибытии из Дохи в Ереван. Он находился в розыске с 28 августа 2018 года по обвинению в уклонении от обязательной воинской службы путем использования поддельных документов. Его отпустили под подписку о невыезде.

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