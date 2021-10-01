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В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте оружейного барона

В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте оружейного барона Суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство следователя СНБ об аресте директора организации-поставщика боеприпасов для нужд ВС Армении Давида Галстяна (известного как "Патрон Даво") на два месяца.
В регионе
1 октября 2021 г. 06:17
В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте оружейного барона
Давид Галстян

Суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство следователя СНБ об аресте директора организации-поставщика боеприпасов для нужд ВС Армении Давида Галстяна (известного как "Патрон Даво") на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Армен Арутюнян.

Он отметил, что считает решение об аресте необоснованными и обжалует его.

Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян и директор организации-поставщика боеприпасов для нужд ВС Армении Давид Галстян ранее были задержаны по подозрению в хищении в особо крупных размерах, совершении подлога и общественно опасных деяний. Тоноян арестован на два месяца.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin "Silah baron"u ləqəbli sabiq vəzifəli şəxsi həbs edilib

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