В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца

Суд продлил арест бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС Армении, генерал-майора Григория Хачатурова на два месяца.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении судебной системы Армении.
Следующее судебное заседание пройдет 18 октября в 15։00.
Хачатуров проходит по делу бывшего министра обороны, главы парламентской фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и еще 11 лиц. В рамках уголовного производства бывшему министру обороны предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям.
Обвинения предъявлены также бывшему главе Комитета кадастра Мануку Варданяну (злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям), бывшему командиру части Григорию Хачатурову (отмывание денег в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями), директору компании "Мостон Инженеринг" Д. Г. (мошенничество в особо крупных размерах и подделка документов).