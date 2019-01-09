В Армении суд повторно принял решение об аресте экс-главы следственной группы по делу 1 марта

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Бывшего руководителя следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 года в Армении Ваагна Арутюняна вновь арестовал суд. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ССС Армении.

Арутюняну предъявлено обвинение по двум новым статьям: части 2 статьи 208 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и части 2 статьи 309 (превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств) УК Армении.

Ваагн Арутюнян, а также эксперт по баллистике Артур Ованнисян были обвинены в подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году и арестованы. Обоим предъявлены обвинения по организации фальсификации доказательств особо тяжкого преступления.

1-2 марта 2008 года, после президентских выборов в Армении начались митинги. Для их разгона власти применили силу. В ходе операции погибли 10 человек.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск. В рамках следствия по тому же делу в июле 2018 года был арестован второй президент Роберт Кочарян, обвиненный в свержении конституционного строя в 2008 году.