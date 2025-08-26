В Армении суд отказался прекращать уголовное преследование против экс-президента Саргсяна

Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении бывшего президента Армении Сержа Саргсяна от уголовного преследования.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Адвокат Амрам Макинян в ходе заседания сказал, что следователь по делу еще 21 июня официально заявил об отказе от дальнейшего ведения расследования и передал материалы в Антикоррупционный суд. Несмотря на это, по его словам, Специальная служба по нацбезопасности (СНБ) продолжила следственные действия.

Судья Арам Григорян пояснил, что на данном этапе обсуждаются только вопросы прекращения преследования по отдельным статьям.

Саргсян также является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Одно из них связано с оказанием протекции компании "Флеш", занимающейся импортом нефтепродуктов. Другое касается приватизации земельных участков вблизи военного пантеона "Ераблур" в Ереване.

После смены власти в 2018 году предпринимательница Сильва Амбарцумян заявила, что в разные годы передавала взятки высокопоставленным чиновникам для получения разрешений на работу в горнодобывающем секторе. На основании ее показаний были возбуждены дела, фигурантами которых, помимо Саргсяна, стали экс-президент Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бизнесмен Самвел Майрапетян и бывший министр охраны природы Арам Арутюнян.

Позднее Саргсяну предъявили обвинения еще по двум эпизодам. В рамках первого его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По другому делу ему инкриминируется получение $2,9 млн совместно с тогдашним старшим помощником (по неофициальным данным — Микаэлом Минасяном, зятем экс-президента). В обмен они, как утверждается, обязались не препятствовать продаже 100% акций одной из зарегистрированных в Армении компаний иностранному инвестору.