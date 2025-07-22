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В Армении суд арестовал счета депутата Торосяна по иску арестованного Карапетяна

В Армении суд арестовал счета депутата Торосяна по иску арестованного Карапетяна В Армении суд наложил арест на банковские счета депутата от партии "Гражданский договор" Арсена Торосяна по иску арестованного владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
В регионе
22 июля 2025 г. 10:39
В Армении суд арестовал счета депутата Торосяна по иску арестованного Карапетяна

В Армении суд наложил арест на банковские счета депутата от партии "Гражданский договор" Арсена Торосяна по иску арестованного владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ответ депутат заявил, что считает решение суда необоснованным и политически мотивированным. Он подал ходатайство об отмене ареста.

"Я не собираюсь продавать имущество и бежать из Армении, особенно из страха перед Само (Самвел - ред.)", — написал Торосян в соцсетях.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что в Армении допускается судебное преследование политиков за их публичные высказывания.

Напомним, поводом для иска стали высказывания Торосяна, прозвучавшие с парламентской трибуны. Бывший министр здравоохранения, а ныне депутат Торосян обвинил Карапетяна в связях с российскими спецслужбами, утверждая, что бизнесмен "действовал по указанию ФСБ" и выступил с заявлениями в защиту Армянской апостольской церкви с целью дестабилизировать ситуацию и ослабить позиции властей.

Карапетян требует признать сделанные в его адрес заявления порочащими честь и достоинство, обязать депутата публично извиниться, опровергнуть свои заявления и выплатить компенсацию в размере 9 млн драмов (около $24 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке İş adamı Karapetyanın iddiası üzrə deputatın hesablarına həbs qoyulub

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