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В Армении суд арестовал оппозиционера Чахаляна на два месяца

В Армении суд арестовал оппозиционера Чахаляна на два месяца Ранее задержанный лидер инициативы "Камк" Ваагн Чахалян решением суда арестован на два месяца.
В регионе
5 июля 2025 г. 12:03
В Армении суд арестовал оппозиционера Чахаляна на два месяца

Ранее задержанный лидер инициативы "Камк" Ваагн Чахалян решением суда арестован на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях его сын Рубен Чахалян.

Решение приняла судья Нелли Багдасарян. Чахаляна перевели в УИУ "Нубарашен".

Он проходит по делу движения "Священная борьба", в рамках которого по обвинению в подготовке теракта и узурпации власти 26 июня были арестованы 16 человек.

Напомним, что архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следственный комитет Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали криминально-олигархически-клерикальный план захвата власти в стране.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalif hərəkat rəhbəri iki ay müddətinə həbs edilib

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