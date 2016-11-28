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    В Армении студенты военно-учебного комплекса проводят акцию протеста - ВИДЕО

    В учебном комплексе сложилась напряженная обстановка

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на административной территории села Котайкын Канакераван Армении в военно-учебном комплексе "Покр Мхер" (малый Мхер) наблюдалась напряженная обстановка.

    Как сообщает Report, информацию распространил news.am.

    Отмечается о проведении всеми студентами на площадке военно-учебного комплекса акции протеста. Участники требуют отставки руководителя школы.

    Митингующие жалуются на грубое обращение назначенного на должность начальника учебного заведения Вахагна Ягмуряна и постоянную ругань в их адрес.

    Руководитель школы заявил о намерении провести экстренное родительское собрание. 

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