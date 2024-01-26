В Армении сторонники власти планируют провести акцию с требованием отставки католикоса

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 февраля планируют провести акцию с требованием отставки Католикоса Гарегина II.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 февраля планируют провести акцию с требованием отставки католикоса Гарегина II.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на источники.

По его данным, с этой целью сформировано новое движение под названием "Вардананк" по инициативе Андраника Довлатяна, который уже много лет является гражданином США и недавно переехал в Армению. Он является активным сторонником власти, публикует посты, восхваляющие Пашиняна и правящую партию "Гражданский договор", а также призывает граждан присоединиться к акции против католикоса.

"Подобное движение против церкви было сформировано и в 2018 году, сразу после революции, под названием "Новая Армения, новый патриарх", инициаторами которого снова были сторонники этой власти. Все это, пожалуй, не оставляет сомнений в том, что антицерковное движение четко направляется высшими эшелонами власти. Это еще раз свидетельствует о том, что при Николе Пашиняне антицерковная волна достигла беспрецедентных масштабов", - пишет издание.