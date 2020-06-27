В Армении среди детей выявлены случаи COVID-19

В детдоме "Мари Измирлян" 9 детей и 6 нянь заразились коронавирусом.

Как передает Report , об этом заявила в беседе с корреспондентом NEWS.am пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов республики Сона Мартиросян.

"Были протестированы 64 человека, положительными оказались ответы 15 тестов. Речь идет о 9 детях и 6 нянях. Ребятишки лечатся в детдоме, а няни - в своих домах", - заявила Мартиросян.

Напомним, что по словам премьер министра республики Никола Пашиняна, Армения занимает лидирующие позиции в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 миллион населения.

Так, в стране выявлены 23,2 тыс. случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.