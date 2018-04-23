В Армении спикер парламента встретится с задержанными депутатами

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Спикер парламента Армении Ара Баблоян проведет экстренную встречу с задержанными оппозиционными депутатами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и средствами информации законодательного органа Арсен Бабаян.

"Вернувшийся в Ереван председатель пардамента Ара Баблоян в эти минуты отправляется из аэропорта "Звартноц" на встречу с депутатами НС Сасуном Микаеляном, Араратом Мирзояном и Николом Пашиняном", — написал Бабаян на своей странице в соцсети Facebook.