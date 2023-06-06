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В Армении создают межведомственную группу по строительству нового атомного энергоблока

В Армении создают межведомственную группу по строительству нового атомного энергоблока В Армении создают межведомственную рабочую группу по вопросам строительства нового атомного энергоблока. Соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
В регионе
6 июня 2023 г. 11:14
В Армении создают межведомственную группу по строительству нового атомного энергоблока

В Армении создают межведомственную рабочую группу по вопросам строительства нового атомного энергоблока. Соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее стало известно, что строительство нового атомного энергоблока в Армении планируется начать в 2025 году.

В решении, подписанном главой Кабмина, отмечается, что группа будет заниматься также возможностью развертывания малых модульных реакторов, анализом и поиском необходимых технологий. Группу возглавит замминистра территориального управления и инфраструктур Армении. В состав также войдут представители министерства окружающей среды, министерства экономики, МВД и ряд других.

Напомним, в 2022 году между Арменией и Россией было подписано межгосударственное соглашение, согласно которому планируется строительство энергоблока мощностью в 1 000-1 200 мегаватт.

В течение года должна быть разработана дорожная карта, принято окончательное решение относительно типа реактора и других технических параметров. В конце 2024-начале 2025 годов начнутся строительные работы. Строительство атомного энергоблока обойдется от 3 до 5 млрд долларов.

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Версия на английском языке Armenia creating interdepartmental group to build new nuclear power unit

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