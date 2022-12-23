В Армении создается Служба внешней разведки

Парламент Армении принял законопроект о создании Службы внешней разведки (СВР).

Парламент Армении принял законопроект о создании Службы внешней разведки (СВР).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, за проект проголосовали 67 депутатов, против - 33.

Согласно законопроекту, из Службы нацбезопасности намечено вывести блок внешней разведки в качестве отдельного ведомства. В нем будут служить и военные, и гражданские лица.

Ранее, представляя законопроект в парламенте, секретарь Совбеза республики Армен Григорян объяснил решение тем, что некоторые виды деятельности (например, анализ информации из открытых источников) не требуют навыков кадровых военных и могут проводиться гражданскими аналитиками. Что касается военной разведки, то она остается в ведении Минобороны.

Чтобы в работе органов госбезопасности не возникало сбоев, СНБ будет передавать функции внешней разведки новой службе постепенно, в течение трех лет.

Выделение внешней разведки из Службы нацбезопасности в отдельное ведомство - это часть реформы силовых и разведывательных органов.