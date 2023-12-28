В Армении создадут новую полицейскую структуру

В Армении в рамках реформы в структуре МВД в 2023 году была проведена подготовительная работа по формированию полицейской гвардии.

В Армении в рамках реформы в структуре МВД в 2023 году была проведена подготовительная работа по формированию полицейской гвардии.

Как передает Report, об этом сообщает News.am.

Направлениями деятельности новой формирующейся службы будут охрана общественного порядка, обеспечение безопасности государственных зданий, важнейших объектов, содействие обеспечению безопасности лиц, подлежащих особой госзащите, участие в обеспечении правового режима военного и чрезвычайного положения и содействие органам, осуществляющим уголовное производство.

Основой гвардии станут полицейские войска, подразделение дорожной полиции, наделенное функциями сопровождения, Главное управление госохраны, подразделения спецназначения и подразделение по защите лиц, вовлеченных в уголовное производство.

С целью формирования новой службы при участии экспертов, привлеченных Советом Европы, была разработана и утверждена концепция формирования полицейской гвардии, за которой последовала подготовка пакета проектов о внесении изменений в новый закон "О полицейской гвардии" и смежные законы.

В законодательстве также будут определены случаи, основания и условия правомерности применения сотрудниками полицейской охраны принудительных и силовых мер - физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

С международными партнерами также достигнута договоренность о разработке нового перечня вооружения и специальных средств полицейской гвардии, соответствующего международным стандартам.