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В Армении создадут Министерство внутренних дел

В Армении создадут министерство внутренних дел

В республиканской полиции Армении утвержден проект реформ о создании МВД страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Rusarminfo, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

По его словам, гражданская часть будет конкретно отделена от военной: "Армянская полиция войдет в состав Министерства внутренних дел. На мой взгляд, это один из важных вопросов нашей реформы". 

По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, цель реформ заключается в создании правительственной структуры, которая будет разрабатывать политику в области внутренних дел: "Министерство будет отчитываться перед обществом, будут созданы механизмы общественного контроля.

Согласно проекту реформирования Министерства юстиции, в 2020-2022 годах планируется сформировать МВД.

Отметим, что часть полномочий МВД осуществляет полиция Армении. Этот орган также считается военной силой. 

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