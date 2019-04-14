В Армении совершено убийство с особой жестокостью - ВИДЕО

В Армении совершено убийство с особой жестокостью.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, в отдел полиции по району Малатия поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его брат Арсен Сардарян 1973 года рождения на автомобиле "Мерседес" отправился в город Спитак и не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе полиции Армении, по подозрению в совершении убийства в полицию был доставлен 30-летний Камо Киракосян.

Он сообщил, что вблизи города Ванадзор между ним и водителем такси А.Сардаряном произошёл конфликт из-за денег. В ходе ссоры К.Киракосян выхватил нож из его рук и убил его.

После убийства, он на машине привёз труп в местечко, расположенное на территории общины Ахпат, облил тело бензином и поджёг. После этого К.Киракосян погрузил останки в багажник автомобиля, привёз в населенный пункт Акори в общине Алаверди и засыпал его землей.

К.Киракосян задержан, против него возбуждено уголовное дело.